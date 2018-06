"Bloß nicht ins Klo kippen!"

Lacke, Leuchtstoffröhren, Alt-Batterien und Co. gehören ins Abfallwirtschaftszentrum / Profis beraten

Bei Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachboden-Entrümpelungen treten so manche Altlasten zutage: Lackreste vom Garagentor-Anstrich, Terpentin in rostiger Kanne, Batterien ohne "Saft" oder defekte Leuchtstoffröhren. Wohin mit dem giftigen Zeug? "Bloß nicht in den Hausmüll werfen oder in die Toilette kippen", warnen die Entsorgungs-Profis vom Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) des Landkreises Stade am Klarenstrecker Damm 50 in Stade-Süd. Die Entsorgung erledigt das Team von der Annnahmestelle für Sonderabfälle um Leiterin Kerstin Walter (61).Bereits seit zwei Jahrzehnten können dort Privathaushalte aber auch das Gewerbetreibende ihren Sondermüll abgeben. Zur groben Orientierung empfiehlt Kerstin Walter den Blick auf die Verpackung: Symbole wie Flammen, das Kreuz oder ein tropfendes Reagenzglas für "ätzend" geban klar den Weg vor: "Ab in den Sondermüll!"Am besten gut verschhlossen in Kartons oder Transportboxen zur Annahmestelle bringen. Die Sortierung erledigen die Experten vor Ort, wie der speziell geschulte Ver- und Entsorger Tobias Güldenpfennig (26). Immerhin 15 Abfallgruppen gibt es allein im Bereich Sondermüll, von dem pro Jahr im AWZ 155 Tonnen abgegeben werden. Auf dem AWZ-Gelände, wo man auch Gartenabfälle, Elektrogeräte u.v.m. entsorgen kann, werden die Reststoffe zwischengelagert und der fachgerechten Vernichtung bzw. dem Recycling durch Wiirtschaftspartner wie der Karl-Meyer-Gruppe zugeführt.Die Dienstleistung ist - mit wenigen Ausnahmen wie Feuerlöscher, Altöl, Asbest und Mineralwolle - kostenlos.Und wer nicht selbst nach Stade fahren kann, nimmt den Service des erfahrenen Entsorgungsfachmanns Rolf Wichert (61) in Anspruch. Mit dem Schadstoffmobil rückt er insgesatr 35 Mal im Jahr in die Kommunen im Landkreis und in die Stadt Buxtehude aus, um vor Ort die Sonderabfälle anzunehmen. Das Mobil ist mit einem besonderen Container mit diversen Schadstoff-Behältern ausgestattet.Infos unter www.landkreis-stade.de, Stichworte: Sonderabfallentsorgung, Schadstoffmobil.