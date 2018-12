Brittens "A Ceremony Of Carols" in der Stader St. Wilhadi-Kirche

So., 16.12., um 18 Uhr in der St. Wilhadi-Kirche in Stade, Wilhadikirchhof; Eintritt: ab 10 Euro (Schüler/Studenten ab 5 Euro).

Unter dem Titel "A Ceremony Of Carols" erklingt weihnachtliche Chormusik in der Stader St. Wilhadi-Kirche. Im Mittelpunkt des Konzerts mit der Stadtkantorei Stade steht das gleichnamige Werk von Benjamin Britten. Weitere Ausführende sind Annegret Schönbeck (Sopran), Mariam Fathy (Harfe) und Martin Böcker (Orgel) sowie der Kinder- und Jugendchor der Stadtkantorei. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Hauke Ramm.Auf der Rückreise von Amerika nach England erwarb Benjamin Britten im März 1942 eine Ausgabe von "The English Galaxy Of Shorter Poems", eine Anthologie mit Texten des 14. und 15. Jahrhunderts. Diese Gedichte und weitere Texte regten ihn zur Vertonung an. Die Stücke verband der Komponist zu einem "Kranz von Lobechören - A Ceremony Of Carols". In St. Wilhadi wird die vierstimmige Fassung aufgeführt.Die Chöre tragen außerdem weihnachtliche Chorwerke von Felix Mendelssohn, Edvard Grieg und Johannes Brahms vor sowie bekannte Lieder von Michael Prätorius, die die Besucher mitsingen können.