"Come On!": Gospelkonzert mit Micha Keding und fünf Chören in Stade / Plätze frei im Workshop

bo. Stade. Ein großes Gospel-Event steigt am Sonntag, 2. September, in der Stader St. Wilhadi-Kirche. Der Jazz- und Kirchenmusiker Micha Keding stellt mit seinem Chor "Gospel Connection" um 18 Uhr sein neues Album "Come On!" vor. Mit dabei sind vier Chöre der Chorleiterin Sam Eu Jakobs aus der Region: "Joy 'n Music" aus Neu Wulmstorf, "Lightfire" und "PopAcademy" aus Stade sowie "Gospel & More" aus Fredenbeck.

Das Publikum darf sich auf ein besonderes Klangerlebnis mit rund 100 Gospelsängerinnen und -sängern freuen. Moderne und traditionelle Klänge, afrikanische Rhythmen, Samba, Blues, Pop-Balladen, Worship und mehr werden bei dem Release-Konzert in der Kirche zu hören sein. Das Programm spiegelt in den verschiedensten Arrangements die Vielfalt der Gospelmusik wider.

In einem Workshop studiert Gospel-Komponist Micha Keding außerdem mit den Chören am Konzerttag um 10 Uhr im Stader Pastor-Behrens-Haus die Songs des neuen Albums ein. Einige Restplätze sind für weitere Interessierte Sänger noch frei. (Gebühr 30 Euro; Anmeldung unter Tel. 0160 - 96764331).

• Konzertkarten für 11 Euro im Vorverkauf sind im Musikhaus Magunia-Engelken in Stade erhältlich. Restkarten für 15 Euro gibt es an der Abendkasse.