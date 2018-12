"Der Nussknacker" mit dem Russischen Nationalballett in Stade

Fr., 28.12., um 19.45 Uhr im Stadeum, Schiffertorsstr. 6; Eintrittskarten ab 35,60 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

In das Zauberreich des Guten und Schönen entführt "Der Nussknacker". Das Russische Nationalballett tanzt den romantischen Ballettklassiker zur Musik von Peter I. Tschaikowsky. Die Aufführung ist auch schon für Kinder ab sechs Jahren geeignet.Die fantastische Geschichte geht auf ein Märchen von E.T.A. Hoffmann zurück: Die kleine Marie bekommt zu Weihnachten einen Nussknacker geschenkt. In der Nacht träumt sie davon, wie der Nussknacker die Spielzeugsoldaten in eine Schlacht gegen das Heer des Mäusekönigs führt. Mit Maries Hilfe siegt der Nussknacker und verwandelt sich in einen Prinzen.