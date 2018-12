Fr., 15.02.2019, um 19.45 Uhr im Stadeum in Stade, Schiffertorsstr. 6; Karten ab 36,90 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen; www.dienachtdermusicals.de.

"Die Nacht der Musicals" entführt in die phantastische Welt der Musicals. Original-Darsteller, Profi-Tänzer und Top-Solisten der Szene nehmen die Zuschauer in ihrer Show auf eine Zeitreise durch mehr als 50 Jahre Musicalgeschichte mit. Szenen aktueller Erfolgsproduktionen verschmelzen mit zeitlosen Klassikern. Das Publikum darf sich auf Ausschnitte aus "Grease", "König der Löwen", "Elisabeth", "Mamma Mia" und "Rocky" ebenso freuen wie auf den Disney-Hit "Let It Go" aus dem Musical "Frozen". Tickets gibt es bereits im Vorverkauf.