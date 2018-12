Die Weihnachtsgottesdienste 2018 in den Regionen Stade und Buxtehude

(bo). Zu Krippenspielen für die Jüngsten, stimmungsvollen Christvespern und festlichen Gottesdiensten laden die Kirchengemeinden allerorts zu Weihnachten ein. Die Gottesdienste am Heiligen Abend und den beiden Weihnachtsfeiertagen in den Regionen Buxtehude und Stade im Überblick:

Stade

St. Cosmae-Kirche

24.12.: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr und 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christnacht

26.12.: 10 Uhr Innenstadt-Festgottesdienst

St. Wilhadi-Kirche

24.12.: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper mit Superintendent Dr. Thomas Kück und Stadtkantorei, 18 Uhr Christvesper mit Landessuperintendent Dr. Hans Christian Brandy, 23 Uhr Feier der Christnacht

25.12.: 17 Uhr Innenstadt-Festgottesdienst mit Landessuperintendent Dr. Hans Christian Brandy

Johanniskirche

24.12.: 13.45 Uhr Christvesper für Kinder bis acht Jahre, 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Friedhofskapelle Hagen), 16.30 Uhr Christvesper mit Kirchenchor, 16.30 Uhr Christvesper (Friedhofskapelle Hagen), 18 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, 23 Uhr Christnacht

25.12.: 10 Uhr Gottesdienst

26.12.: 10 Uhr Gottesdienst

Markuskirche

24.12.: 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel und Posaunenchor "Mark's Brothers", 15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Friedhofskapelle Wiepenkathen), 17 Uhr Christvesper, 17 Uhr Christvesper (Friedhofskapelle Wiepenkathen)

25.12.: 10 Uhr Festgottesdienst internationale Weihnachten mit der Musikgruppe "Manabis"

Heilig-Geist-Kirche

24.12.: 16 Uhr Krippenfeier, 22.30 Uhr Christmette

25.12.: 11 Uhr Heilige Messe, 17 Uhr Heilige Messe in polnischer Sprache

Elbe-Klinikum

24.12.: 15 Uhr musikalische Christvesper

Bützfleth

St. Nicolai-Kirche

24.12.: 16 Uhr Christvesper für Familien, 17.30 Uhr Christvesper, 23 Uhr musikalische Christmette

26.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Buxtehude

St. Petri-Kirche

24.12.: 14.30 Uhr Christvesper für Familien, 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 17 Uhr Open-Air-Gottesdienst auf dem Petri-Platz, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette mit Superintendent Dr. Martin Krarup

25.12.: 17 Uhr Gottesdienst mit der Kantate V aus Bachs Weihnachtsoratorium

26.12.: 10 Uhr Festgottesdienst mit Dr. Martin Krarup, Taufen

St. Paulus-Kirche

24.12.: 11.30 Uhr Christvesper für die Allerkleinsten, 14 und 15.15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper mit Fagott-Ensemble, 18 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, 23 Uhr Christmette mit Musik von "Quadro Passione"

25.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

26.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Gospelchor

St. Maria-Kirche

24.12.: 10.30 Uhr Krabbelgottesdienst, 15.30 Uhr Krippenspiel mit Aussendung Sternsinger, 18 Uhr Vigil, 22 Uhr Christmette

Neukloster

St. Marienkirche

24.12.: 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, 23 Uhr Gottesdienst zur Christnacht

25.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

26.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Posaunenchor

Apensen

Kirche

24.12.: 14 Uhr Gottesdienst mit Kinderchor, 15 Uhr Freiluftgottesdienst mit Wanderung zum Stall und Krippenspiel (Schulwald in Ottensen), 15.30 Uhr Gospelweihnacht "A Star Is Born" mit den "Happy Voices", 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette mit Chor

25.12.: 10 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor

26.12.: 10 Uhr Festgottesdienst mit Kirchenchor

Horneburg

Liebfrauenkirche

24.12.: 14.30 Uhr Familiengottesdienst, 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette

26.12.: 10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Bliedersdorf

Feldsteinkirche

24.12.: 15 Uhr Familiengottesdienst, 17.30 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette

Nottensdorf

Kapelle

24.12.: 17 Uhr Christvesper

Dollern

Kapelle

24.12.: 16 Uhr Christvesper in Stechmanns Diele mit dem Posaunenchor

25.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Agathenburg

Kapelle

24.12.: 16 Uhr Andacht, 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Reithalle)

Jork

St. Matthias-Kirche

24.12.: 15.30 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 23.30 Uhr plattdeutsche Christmette mit Altländer Shanty-Chor

25.12.: 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Kantorei

Jork-Borstel

St. Nikolai-Kirche

24.12.: 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper mit Kantorei, 23 Uhr Christmette mit "Pop&chOr"

25.12.: 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Radiomoderator Daniel Kaiser

26.12.: 9.30 Uhr Festgottesdienst

Estebrügge

St. Martini-Kirche

24.12.: 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette

25.12.: 10 Uhr Festgottesdienst

Neuenkirchen

St. Johannis-Kirche

24.12.: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper

Mittelnkirchen

St. Bartholomäus-Kirche

24.12.: 17 Uhr Christvesper mit Männergesangverrein und Posaunenchor

25.12.: 17 Uhr Weihnachtskirche

Steinkirchen

St. Martini-et-Nicolai-Kirche

24.12.: 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 23 Uhr Christmette

Hollern

St. Mauritius-Kirche

24.12.: 16.30 Uhr Christvesper mit Blasorchester Altes Land

26.12.: 11 Uhr Gottesdienst

Twielenfleth

St. Marien-Kirche

24.12.: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 23 Uhr Christvesper

Grünendeich

St. Marien-Kirche

24.12.: 18 Uhr Christvesper

26.12.: 9.30 Uhr Gottesdienst

Harsefeld

St. Marien- und

Bartholomäi-Kirche

24.12.: 14.30 und 15.30 Uhr Kinderchristvesper mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper mit Gospelchor, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Spätgottesdienst mit Jocelyne Fillion-Kelch (Querflöte)

25.12.: 18 Uhr Gottesdienst mit Jugendband und englischen/amerikanischen Liedern

26.12.: 10 Uhr Gottesdienst

St. Michael-Kirche

24.12.: 15.30 Uhr Krippenspiel mit Aussendung Sternsinger

26.12.: 10.30 Uhr Heilige Messe

Ahlerstedt

Kirche

24.12.: 14.30 Uhr Familien-Gottesdienst, 15.30 Uhr Christvesper mit Kinder- und Posaunenchor, 17 Uhr Christvesper mit Kirchen- und Posaunenchor, 23 Uhr Christmette

25.12.: 10 Uhr Festgottesdienst mit Posaunen- und Kirchenchor

26.12.: 10 Uhr Festgottesdienst

Bargstedt

St. Primus-Kirche

24.12.: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor, 23 Uhr Christnacht

25.12.: 10 Uhr Festgottesdienst mit Posaunenchor

26.12.: 10 Uhr Festgottesdienst

Fredenbeck

Martin-Luther-Kirche

24.12.: 13.30 Uhr Krippenspiel, 14.45 Uhr Krippenspiel mit Vorkonfirmanden, 16 Uhr Krippenspiel mit Jugendlichen, 18 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christnacht

25.12.: 10 Uhr Gottesdienst

26.12.: 10 Uhr Gottesdienst

Mulsum

St. Petri-Kirche

24.12.: 14.30 Uhr Gottesdienst für die Jüngsten, 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper mit Friedenslicht, 22 Uhr Christnacht

25.12.: 10 Uhr Gottesdienst

Himmelpforten

St. Marien-Kirche

24.12.: 14 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel (Kapellen Mittelsdorf und Hammah), 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel (Kapelle Groß Sterneberg), 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel (St. Marien), 16 Uhr Gottesdienst (Kapelle Düdenbüttel), 16 Uhr Christvesper (Kapelle Hammah), 17 Uhr Christvesper (St. Marien), 23 Uhr Christmette (St. Marien)

25.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst (St. Marien)

26.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst (Kapelle Hammah)

Oldendorf

St. Martinskirche

24.12.: 15.30 Uhr Familiengottesdienst, 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel und Licht aus Bethlehem, 22.30 Uhr Christnacht-Gottesdienst

25.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienste in den Friedhofskapellen Heinbockel und Gräpel

26.12.: 10 Uhr Gottesdienst

Kranenburg

Michaelskapelle

24.12.: 13.30 Uhr Christvesper mit Jugendmusikgruppe

Burweg/Horst

St. Petri-Kirche

24.12.: 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 22.30 Uhr Christmette

26.12.: 10 Uhr Gottesdienst (Friedhofskapelle Blumenthal)

Großenwörden

St. Marien-Kirche

24.12.: 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel

Drochtersen

Johanniskirche

24.12.: 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 22.30 Uhr Christmette

25.12.: 10.15 Uhr Gottesdienst

26.12.: 10.15 Uhr Gottesdienst

Assel

St. Martinskirche

24.12.: 15 Uhr Krippenspiel mit Andacht, 17 Uhr Christvesper mit Friedenslicht, 23 Uhr Christnacht mit Friedenslicht

26.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Krautsand

Kirche "Zum guten Hirten"

25.12.: 9 Uhr Gottesdienst

Hamelwörden

St. Dionysius-Kirche

24.12.: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 22.30 Uhr Christmette

26.12.: 17 Uhr Geschichtenweihnacht

Oederquart

St. Johannis-Kirche

24.12.: 14.30 Uhr Familienchristvesper mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper

25.12.: 17 Uhr Geschichtenweihnacht

Freiburg

St. Wulphardi-Kirche

24.12.: 16 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 18.30 Uhr Christvesper

26.12.: 18 Uhr Weihnachtsabendgottesdienst

Balje

St. Marien-Kirche

24.12.: 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper im Kerzenschein

25.12.: 10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Krummendeich

St. Nicolai-Kirche

24.12.: 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

26.12.: 19.15 Uhr Weihnachtsabendgottesdienst

Moisburg

Kirche

24.12.: 11 Uhr Gottesdienst für die Kleinsten, 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17.30 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christnacht

25.12.: 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst

26.12.: 10 Uhr Treffen an der Kirche zur Hirtenwanderung nach Podendorf (11 Uhr Andacht im Stall)

Neu Wulmstorf

Lutherkirche

24.12.: 10 Uhr Krabbelgottesdienst, 14 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 15.15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper mit Posaunenchor, 17.45 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christmette mit Kantorei

25.12.: 11 Uhr Festgottesdienst

26.12.: 10 Uhr Gottesdienst

St. Josef-Kirche

24.12.: 15.30 Uhr Krippenspiel, 18 Uhr weihnachtliche Wort-Gottes-Feier

25.12.: 10.30 Uhr Heilige Messe mit Aussendung Sternsinger

Elstorf

St. Nicolai-Kirche

24.12.: 14 Uhr Christvesper mit Krippenspiel und Flöten, 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper mit Chor, 23 Uhr Feier der Christnacht

25.12.: 11 Uhr Gottesdienst mit Taufen

26.12.: 9.30 Uhr Treffen am Dorfteich in Ardestorf zur Hirtenwanderung nach Podendorf (11 Uhr Andacht im Stall)