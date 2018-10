Erntedankfest bei "Amanda" in Grefenmoor

Mühlen-Führungen, Spielmobil, Traktoren und Butterkuchen



An der historischen Windmühle "Amanda" in Düdenbüttel-Grefenmoor wird am Sonntag, 14. Oktober, ab 10 Uhr der traditionelle Erntedank-Gottesdienst in der prächtig geschmückten Mühlenscheune gefeiert. Der Gottesdienst wird unter musikalischer Begleitung des Posaunenchores der St.-Johannis-Kirche Stade von Pastorin Sonja Domröse gehalten.Ein buntes Rahmenprogramm soll den Festtag zu einem besonderen Erlebnis werden lassen. Für musikalische Unterhaltung sorgt ab 11 Uhr die "Oederquarter Musikkapelle". Im Steinofen werden leckerer Butterkuchen und frisches Brot gebacken.Eine Traktoren-Oldtimer-Schau und das Spielmobil "Flik-Flak" des Kreisjugendrings Stade runden das Fest ab.Besucher können an Führungen durch die funktionsfähige Mühle teilnehmen.