"Feelin' Groovy" mit der "Simon & Garfunkel"-Revival-Band in Stade

Fr., 08.03.2019, um 19.45 Uhr im Stadeum in Stade, Schiffertorsstr. 6; Eintrittskarten ab 22 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen.

Balladen wie „Scarborough Fair“ oder „Bright Eyes“, Songs wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ und „The Sound of Silence“ waren die großen Hits von "Simon & Garfunkel". In einer Hommage an das US-amerikanische Kult-Duo lässt die "Simon & Garfunkel"-Revival-Band alle diese Klassiker wieder auferstehen: zu erleben in dem Konzert „Feelin' Groovy“ im Stadeum.Michael Frank (Gesang und Gitarre), Guido Reuter (Gesang, Geige, Flöte und Klavier), begleitet von Sebastian Fritzlar (Gitarre, Klavier, Trommel und Bass) sowie Mirko Sturm (Percussion), schaffen die Gratwanderung zwischen vollendetem Cover und eigener Interpretation. Mit ihren bis ins Detail abgestimmten Gesangs- und Instrumentaldarbietungen lassen sie die Grenze zwischen Original und Kopie verschwimmen. Die Band zeigt eine perfekte Show, die ohne Effekte auskommt.