Feiern mit ländlichem Flair in Groß Sterneberg

Hof- und Weinfest auf dem Hof Bohlmann / Musik und Streichelgehege

Diese jährliche Sommerveranstaltung mit rustikalem Flair hat schon Tradition: Die Landwirts-Eheleute Werner (72) und Gisela Bohlmann (69) laden am Sonntag, 19. August, 10 bis 18 Uhr, zum Hof- und Weinfest an die Groß Sterneberger Straße 60 in Hammah, Ortsteil Groß Sterneberg, ein.Morgens serviert Gisela Bohlmann in ihrem gemütlichen Dielen-Café das leckere Hoffrühstück. Den ganzen Tag über gibt es Kaffee, Buchweizen- und Stachelbeertorte sowie weitere selbst gebackene Spezialitäten.Herzhaftes wie Spanferkel, Bratwurst und Co. gibt es am Stand der Schlachterei Koencke aus Freiburg.Winzer Walter Balzhäußer aus Rheinhessen lädt zur Verkostung seiner bekömmlichen, fruchtigen Weine ein.Mit zünftiger Schlagermusik unterhalten Ewald Sölter und sein Sohn Thomas das Publikum. Die Gruppe „Ut ole Tieden“ sowie die Hanomag-Freunde präsentieren ihre restaurierten Oldtimer-Trecker.Auch den jungen Besuchern wird etwas geboten: Für Kinder gibt es ein Streichelgehege mit niedlichen Ponys und Schafen.

Gemützliche Gästezimmer

Familie Bohlmann bietet Gästen auf ihrem Hof Übernachtungsmöglichkeiten fürbis zu acht Personen in gemütlich eingerichteten Zimmern mit Dusche, WC und TV. Preis für eine Übernachtung inkl. Frühstück 29 Euro pro Erwachsenem (Kinder auf Anfrage).Kontakt: Tel. 04144 - 616348.