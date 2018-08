"Forever Queen": Freikarten für die Show im Stadeum zu gewinnen

Mit "Forever Queen" wird ein Stück Musikgeschichte wieder lebendig. Die Show von "QueenMania" lässt "Queen", eine der erfolgreichsten Rockbands der 1970er und 1980er Jahre, wieder auferstehen. Für den Auftritt der Coverband mit Leadsänger Sonny Ensabella als Freddie Mercury am Donnerstag, 1. November, um 19.45 Uhr im Stadeum gibt es Freikarten zu gewinnen."QueenMania" bringt den monumentalen Queen-Sound auf die Bühne zurück. Frontmann Sonny Ensabella zelebriert die großen Hits seines Idols gesanglich und optisch nah am Original. Dazu gehören die Kulttitel "Radio Gaga", "I Want It All", "We Are The Champions", "Somebody To Love", "Barcelona" und viele mehr. Die Live- und Multimedia-Show ist eine aufwändig inszenierte Hommage an den Ausnahmekünstler Freddie Mercury und "Queen".Das WOCHENBLATT verlost drei Mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit Stichwort "QueenMania" an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Einsendeschluss ist Freitag, 10. August. Bitte den Absender mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer angeben.• Eintrittskarten ab 33,90 Euro gibt es bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen, unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de sowie versandkostenfrei unter Tel. 0365 - 5481830 und auf www.foreverqueen.de