Stade : St. Nicolai-Kirche in Bützfleth |

bo. Stade-Bützfleth. Ein Friedenslieder-Erzählkonzert mit "Canta per la Pace" findet am Sonntag, 4. November, um 18.15 Uhr in der St. Nicolai-Kirche in Bützfleth statt. Die beiden Musiker Jan de Grooth (Gitarre) und Klaus Volkhardt (Bass) singen und spielen Lieder von Krieg und Frieden aus den vergangenen 100 Jahren. Mit den ewig aktuellen Musikstücken wollen sie zum Nachdenken anregen angesichts der unruhigen politischen Zeiten weltweit.

Zum Repertoire gehören Songs gegen den amerikanischen Bürgerkrieg und den Vietnamkrieg ebenso wie Lieder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Zu jedem Lied gibt es eine Einführung.

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten.