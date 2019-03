Sa., 09.03.2019, um 15 Uhr im Stadeum, Schiffertorsstr. 6; es gibt nur noch wenige Karten; Eintritt: für Kinder bis 14 Jahre ab 27,30 Euro, für Erwachsene ab 29,80 Euro. Tickets sind unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Kinder ab drei Jahren dürfen sich auf "Feuerwehrmann Sam" in Stade freuen. In einer deutschsprachigen Erstaufführung erleben sie ihren Helden in der brandneuen Familienshow "Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus!". In Sams neuem Bühnenabenteuer kommt der Zirkus nach Pontypandy. Das kleine Städtchen freut sich darüber, doch wie immer, wenn Norman in der Nähe ist, geht etwas schief. Wird es Sam gelingen, den Zirkus zu retten?Das "Theater auf Tour" bringt die Geschichte als mitreißende Show mit Musik, Tanz und Humor auf die Bühne. Junge Besucher sind eingeladen, sich als Feuerwehrmann oder Zirkusartist zu verkleiden.