Humperdinck-Oper "Hänsel und Gretel" im Stadeum

So., 20.01.2019, um 18 Uhr im Stadeum, Schiffertorsstr. 6; kostenfrei Einführung um 17 Uhr; Karten ab 20,75 Euro (Kinder, Auszubildende, Studenten ermäßigt) gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Die zeitlosen Märchen der Gebrüder Grimm besitzen auch heute noch Kraft und Aussage. Das bezeugen die vielen Film- und Musicaladapationen, insbesondere von "Hänsel und Gretel". Die erste große musikalische Bearbeitung der Märchenvorlage gelang Engelbert Humperdinck im 19. Jahrhundert. Mit dem unter Leitung von Richard Strauss 1893 in Weimar uraufgeführten Werk glückte Humperdinck eine Familienoper ohnegleichen.Der große Erfolg liegt nicht nur an den volkstümlichen Melodien und der spätromantischen Orchestersprache, sondern auch an der poetischen Fantasie der Oper.Die aufwändige Inszenierung von "Hänsel und Gretel" durch das Landestheater Detmold mit Chor und Orchester im Stadeum richtet sich an Publikum ab sechs Jahren.