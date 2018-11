IGS Stade stellt ihre Oberstufe vor

Infoabend für interessierte Schüler und Eltern

tp. Stade. Am Montag, 12. November, wird die gymnasiale Oberstufe der IGS Stade vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Aula.



Neben Erläuterungen zu den Unterrichtskonzepten, dem Aufbau und den Abschlüssen der gymnasialen Oberstufe der IGS, bietet der Infoabend Erläuterungen zu den Wahlmöglichkeiten und zum Anmeldeverfahren.



Im Jahrgang elf kann die Schule maximal vier Klassen (und damit 104 Schüler) aufnehmen. Alle Schülerinnen und Schüler, die schon jetzt an der IGS Stade sind, haben dabei eine Aufnahmegarantie, wenn sie den erweiterten Sekundarabschluss I erworben haben. Weitere freie Plätze werden an neue Schülerinnen und Schüler vergeben. Weil die IGS eine Schule in der Trägerschaft der Hansestadt Stade ist, haben hierbei Schülerinnen und Schüler, die im Stadtgebiet wohnen, Vorrang vor externen.



Die Anmeldung zum Schuljahr 2019/20 ist möglich am 6. und 7. Februar 2019.