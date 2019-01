"Jugend musiziert": 56. Regionalwettbewerb im Stader Athenaeum

Sa., 26.01.2019, ab 9.45 Uhr im Athenaeum in Stade, Harsefelder Str. 40; Infos mit Zeitplänen und Programmen der Teilnehmer auf www.jugend-musiziert-cuxhaven.de.

Zum 56. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" haben sich 229 Kinder und Jugendliche aus den Landkreisen Stade, Osterholz und Cuxhaven angemeldet, das sind mehr als je zuvor. In 45 Wertungsspielen zeigen die jungen Talente ihr Können. 182 dieser Musikschüler, darunter fünf Klassen-Ensembles des Stader Athenaeums und zwei Ensembles der Stader Waldorfschule, sind in der regionalen Sonderwertung dabei.Bei den öffentlichen Wertungsspielen am Samstag, 26. Januar, sind Zuhörer willkommen. Die Zeiten: Streicher von 9.45 bis 17.30 Uhr, Gesang von 11 bis 15 Uhr, Solo-Schlagzeug von 12 bis 14 Uhr, Ensembles mit Holzbläsern und anderen Instrumenten von 12 bis 14.10 Uhr, Gitarren-Ensembles von 15.45 bis 18 Uhr, Klassen-Ensembles von 14.30 bis 18.50 Uhr. Die Ergebnisse werden um 19.15 Uhr bekanntgegeben.