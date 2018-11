Konzert mit Christopher Cross im Stadeum

Seine Hits gehen ins Ohr. Mit Liedern wie „Ride Like The Wind“, „Arthur’s Theme“, „Sailing“ oder „No Time For Talk“ begeistert Christopher Cross weltweit seine Fans. Auch nach rund 40 Jahren Bühnenpräsenz wirkt der US-amerikanische Sänger, Songwriter und Musiker frisch, kraftvoll und unverkrampft. Auf seiner "Take Me As I Am Tour 2018" durch Europa legt der Weltstar mit seiner siebenköpfigen Band am Freitag, 16. November, um 19.45 Uhr einen Stopp im Stadeum ein.Mit seinem balladesken Soft-Rock gewann Christopher Cross 1981 als bester neuer Künstler den "Grammy" in gleich vier Kategorien. Bis heute zählt er zu den erfolgreichsten Musikern weltweit. Sein musikalischer Stil ist einmalig und der Sound seiner Stimme unverwechselbar.• Eintrittskarten für das Konzert sind ab 42 Euro erhältlich unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de sowie bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen.