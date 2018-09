Konzert mit der Bigband "Soundtrain" im Stadeum

Für einen ausgelassenen Swing-Abend sorgt die Bigband "Soundtrain" am Sonntag, 16. September, um 18.30 Uhr im Foyer des Stadeum. Das Stader Orchester unterhält unter Leitung von Christian Stross mit Melodien von Glenn Miller und Duke Ellington sowie Jazzklassikern. Für die Band ist es der fünfte Auftritt im Stadeum.Für "fetten" Sound sorgen drei Trompeten und drei Posaunen. Die Saxophone sind mit Alt, Tenor und Bariton vertreten. Das musikalische Rückgrat bildet die Rhythmusgruppe mit Schlagzeug, Klavier, Gitarre, Bass-Gitarre, Kontrabass und Tuba. Das Repertoire der 20-köpfigen Band umfasst Swing, Blues, Balladen, Latin, Funk, Rock und Pop.Eine Mischung aus Sitzplätzen an kleinen Tischen und Stehplätzen an Stehtischen sorgt für Clubatmosphäre. Gäste können zur Musik Getränke und einen Imbiss genießen.• Karten für 10,30 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.