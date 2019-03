Mi., 10.04.2019, um 17.30 Uhr ab dem Stader Bahnhof; Gebühr: 35 Euro inkl. Busfahrt, Abendessen (ohne Getränke), Konzert; Anmeldung bis Do., 28.03., bei der Orgelakademie Stade, Tel. 04141 - 778385, E-Mail info@orgelakademie.de.

Orgelmusik und Tafelfreuden verbindet die Exkursion der Orgelakademie Stade nach Oederquart. Johanna Veit, Tim Hofmann und David Thomas sind Teilnehmer des Stader Symposiums "Orgelkultur - Nachwuchs, Vermittlung, Zukunft" und gestalten an der restaurierten Schnitger/West-Orgel in der St. Johannis-Kirche ein festliches Konzert. Vorweg wird in Witt's Gasthof zur Post ein warm-kaltes Büfett serviert.