Fr., 22.03.2019, um 19.30 Uhr im historischen Rathaus in Stade, Hökerstr; Eintritt: 5 Euro; Kartenreservierung: Tel. 04141 - 401411, E-Mail heide.ramann-woitscheck@stadt-stade.de.

An das Ende des deutschen Kolonialismus vor 100 Jahren erinnert die Lesung "Kwaheri Askari - Auf Wiedersehen Askari". Ein General ließ Ende des Ersten Weltkriegs das Andenken an die Askari, die schwarzen Söldner in Ostafrika, in gemalten Bildern festhalten. So entstand 1918 das Porträt des Jungen Mustapha bin Mabruk. Die Stader Künstlerin Anja Seelke erforschte die wahre und ungeschönte Geschichte hinter diesem Bild und malte ein neues Porträt von Mustapha. Beides präsentiert sie in der Lesung.