Laterne laufen in Haddorf

Stade : Remise |

sb. Stade. Der Heimatverein Haddorf und der Schulverein "Von A bis Z" laden ein zumLaternenumzug am Samstag, 3. November. Treffpunkt ist ab 17 Uhr in Haddorf auf dem Platz an der Remise (hinter der alten

Schule). Um 18:00 Uhr startet der Laternenlauf mit stimmungsvollen

Liedern zum Mitsingen und Gitarrenbegleitung.

Lichterglanz, knusprige Waffeln, knackige Bratwurst, duftender Apfelpunsch, kalte

Getränke – es ist alles bereit für einen rundum fröhlich-geselligen Laternenumzug.