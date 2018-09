Letztes Sommerkonzert in der Stader St. Wilhadi-Kirche

bo. Stade. Mit einem Orgel-Recital beschließt Kirchenmusikdirektor Hauke Ramm (Foto) am Mittwoch, 12. September, um 20 Uhr in der St. Wilhadi-Kirche in Stade die Reihe der Sommerkonzerte. Auf der Bielfeldt-Orgel erklingen Hauptwerke der französischen Barockmusik und von Johann Sebastian Bach.

Neben einer Suite von Louis-Nicolas Clerambault spielt Ramm das bedeutende "Veni creator spiritus" von Nicolas de Grigny. Von Bach sind die Triosonate C-Dur und die Passacaglia c-Moll zu hören.

• Eintritt frei; um eine Spende für die Chororgel, die Ende März 2019 eingeweiht werden soll, wird gebeten.