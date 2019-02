"Mach Dich Frei": Stand-up-Comedy mit Alain Frei im Stadeum

Do., 21.02.2019, um 19.45 Uhr im Stadeum in Stade, Schiffertorsstr. 6; Eintritt: 24,60 Euro; Kartenvorverkauf unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Alain Frei gehört zu den Senkrechtstartern der neuen Stand-up-Comedy-Generation. Der Schweizer beschreitet neue Wege in der Comedy und macht sich auf zu neuen Humorsphären. Frech, modern und ohne Tabus räumt er in seinem dritten Solo-Programm "Mach Dich Frei" mit angestaubten Vorurteilen auf und beweist, dass Schweizer alles andere als neutral sind. Mit Humor, Ironie und Charme legt er den Finger in die offenen Wunden der Gesellschaft. Die Welt ist sein Zuhause. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Diesen und anderen Fragen geht Frei auf den Grund.