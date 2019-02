Melodische Gitarren-Gewitter: Hardrock-Konzert mit "Gentility" in Stade

Sa., 02.02.2019, Einlass ab 20 Uhr in der "Barcarole" in Ottenbeck, Rudolf-Diesel-Str. 18; Eintritt frei.

Wer Rock- und Live-Musik mag, sollte sich das Konzert der Oldenburger Hardrock-Band "Gentility" nicht entgehen lassen. Gut zehn Jahre nach ihrer Gründung verabschiedete sich die Formation von englischsprachigen Songs und verpackt seitdem ihre Botschaften in deutschen Texten. Packend-eingängige Refrains, melodische Gitarren-Gewitter und treibende Beats kennzeichnen den Stil der Band. "Gentility" trat u.a. im Vorprogramm von den "Leningrad Cowboys", "Ohrenfeindt" und "Torfrock" auf.. Als Vorgruppe ist an diesem Abend die Stader Gruppe "On The Run" zu Gast.