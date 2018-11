Eine winterliche Fahrt mit dem "Moorexpress" bietet Stade Tourismus an. Der historische Zug fährt von Stade nach Worpswede. Dort erwartet die Gäste ein Drei-Gänge-Menü und eine Lesung: Der Schauspieler Oliver Peuker liest aus der literarischen Sammlung "Schöne, wilde Weihnacht". Danach fährt die Bahn nach Stade zurück.- Sa., 01.12., um 10 Uhr ab Bahnhof Stade; Kosten: 70 Euro; Anmeldung: Tourist-Info am Hafen, Hansestr. 16, in Stade, Tel. 04141 - 776980, www.stade-tourismus.de