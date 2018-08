Mitreißendes Klassik-Konzert mit "The Cast" zum Schluss des Holk-Fests

Mit "The Cast - Die Opernband" geben sich zum Abschluss des 18. Stader Holk-Kulturfests am Samstag, 1. September, "Die Rockstars der Oper" die Ehre. Die sechsköpfige Formation sorgte mit seinem Auftritt im vergangenen Jahr schon für Furore in der Schwingestadt. Jetzt sind die sechs Sängerinnen und Sänger wieder in Stade zu erleben. Ihr neues Programm präsentieren sie um 19.45 Uhr im Stadeum."The Cast" verbinden erstklassige Stimmen mit glänzender Unterhaltung. Fernab jeder steifen Etikette bieten die sechs internationalen Vokalkünstler Klassiker der Oper so dar, wie sie einmal waren: aufregend, belustigend, mitreißen, ein wenig ironisch und vor allem sinnlich. Dabei erinnert das Ensemble eher an eine Popband als an klassische Gesangskünstler.• Karten für den etwas anderen Opernabend gibt es für 26,80 und 32,30 Euro unter Tel. 04141 - 409140, auf www.holkkulturfestival.de und bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen.