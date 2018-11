Mix aus modernen und traditionellen Songs

bo. Stade. "Just For You!" - unter diesem Motto steht das Jahreskonzert des Stader Gospelchores "Lightfire" am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr in der St. Cosmae-Kirche in Stade.

Unter der Leitung von Sam Eu Jakobs werden moderne Gospelsongs von Tore W. Aas und Micha Keding ebenso wie Traditionelles zu hören sein. Auch Klassiker aus dem Bereich Pop und Musical wie "Jesus Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber, "Africa" von Toto, "Heal The World" von Michael Jackson und "The Rose" von LeAnn Rimes gehören zum Programm. Als Gesangssolistin ist die frühere Chorleiterin und Gospelsängerin Julie Mensah aus Hamburg dabei. Ein Musikerensemble begleitet den Chor.

• Eintritt frei; der Chor freut sich über eine Spende. Foto: Beerwerth-Tigges