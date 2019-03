Musik von Piazzolla, Bernstein und Gershwin in Stade

Stade : Historisches Rathaus |

bo. Stade. Das "Wupper-Trio" nimmt die Zuhörer in Stade auf eine musikalische Reise nach Amerika mit. Mit Klarinette, Violine, Viola und Klavier präsentieren die drei Künstler ein abwechslungsreiches Programm mit Tango von Astor Piazzolla sowie Werken von Charles Ives, Leonard Bernstein, George Gershwin und Igor Stravinsky. Veranstalter ist der Kulturkreis Stade.

So., 24.03.2019, um 17 Uhr im Königsmarcksaal des historischen Rathauses in Stade, Hökerstraße; Eintritt: 19 Euro (Jugendliche 9 Euro, Mitglieder 17 Euro).