"MusikSommer": Open-Air-Festival bei der Jugendherberge Stade

Stade : Jugendherberge |

bo. Stade. In ein Festivalgelände verwandelt sich der große Garten der Stader Jugendherberge, Kehdinger Mühren 11, am Samstag, 25. August. Für ihr viertes "MusikSommer Open Air" haben die Herbergseltern Arnth und Ina Isernhagen mit ihrem Team ein starkes musikalisches Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Zu den Höhepunkten auf der kleinen Waldbühne zählt der Auftritt der Steampunk-Band "Drachenflug".

Einlass zum "MusikSommer" ist bereits um 13 Uhr. Der Konzertreigen beginnt um 14 Uhr mit der Bigband des Stader Vincent-Lübeck-Gymnasiums. Die "Belle Alliance", Hamburgs erster lesbisch-schwuler Chor, tritt um 15.15 Uhr auf. Um 16 Uhr zeigt der Kinder- und Jugendchor "Buxtehuder Stieglitze" sein Können. Die Rockband der evangelischen Jugend Uelzen erklimmt um 16.45 Uhr die Bühne. Im Anschluss unterhält Folkmusiker Jonas Remm um 18 Uhr die Gäste.

Zum Schluss gibt sich "Drachenflug" mit einem unplugged-Konzert um 19 Uhr die Ehre. Die Steampunk-Band verbindet modernen Akustik-Rock mit fantasievollen Texten und Endzeit-Atmosphäre. Die Gruppe philosophiert in Eigenkompositionen poetisch und politisch über das Leben in einer anderen Welt und nimmt die Zuhörer auf eine Reise durch Traum, Zeit und Aether mit.

Gegen Hunger und Durst gibt es ein Kuchenbuffet, Gegrilltes, Cocktails und andere Getränke. Wer möchte, kann bei den Hausführungen um 13 und 16.15 Uhr die Herberge von innen erkunden.

• Eintritt frei; kostenlose Parkplätze gibt es am Stadeum.