"Neben der Spur": Comedy mit Herrn Holm im Stadeum

Sa., 12.01.2019, um 19.45 Uhr im Stadeum, Schiffertorsstr. 6; Karten ab 13,05 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Wer das neue Programm "Neben der Spur" von Herrn Holm nicht verpassen möchte, sollte sich mit dem Ticketkauf beeilen. Für die Comedy-Show im Stadeum gibt es nur noch Restkarten.Mürrischer Blick, schlurfender Gang und Hornbrille sind sein Markenzeichen: Seit 1991 steht Herr Holm, der unvergleichliche Polizist aus Hamburg, auf der Bühne. Fest in dem Glauben, dass nur Ruhe und Ordnung die Welt vor Chaos schützen, ist er unermüdlich in seinem Bemühen, die Deutschen zu gesetzestreuen Bürgern zu machen. In seiner neuen Show nimmt er eine Ausfahrt und erkundet er das Gelände "Neben der Spur".