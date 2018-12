"Night Of The Dance": Tanzshow mit Leidenschaft und Perfektion in Stade

Di., 05.03.2019 um 19.45 Uhr im Stadeum in Stade, Schiffertorsstr. 6; Eintrittskarten ab 36,90 Euro unter Tel. 04141 - 409140, www.stadeum.de.

Mit ihrem neuen Programm "Irish Dance Revolution" kommt die "Night Of The Dance" nach Stade. In einem Mix aus irischem Stepptanz und Akrobatik bieten die "Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory" einzigartige Choreografien im Stil von Riverdance, Lord Of The Dance und zu Songs von Michael Jackson, Ed Sheeran sowie zu Filmmelodien aus "Star Wars" und "Fluch der Karibik". Die Zuschauer erwartet ein Rausch an Rhythmen, Leidenschaft und Perfektion. Wer die Show nicht verpassen will, sollte sich Karten sichern.