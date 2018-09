Offene Tür auf dem Flugplatz in Ottenbeck

Zum Tag der offenen Tür und Flugtag lädt der Luftsportverein Günther Groenhoff am Sonntag, 9. September, auf dem Stader Flugplatz in Ottenbeck ein.Von 10 bis 18 Uhr gibt es ein tolles Programm mit Rundflügen in Motor- und Segelflugzeugen und Fallschirmspringen in Tandemsprüngen mit Sprunglehrern. Es gibt zudem Ausstellungen und Vorführungen von Flugzeug-Oldtimern, Modellflugzeugen und den am Fluplatz beheimateten Fliegern. Für Kinder ist außerdem ein Spielplatz mit Hüpfburg eingerichtet.• Anmeldung und weitere Infos zum Tandemspringen unter Tel. 0160 - 6560328, E-Mail info@tandem-skydive.de; www.flugplatz-stade.de