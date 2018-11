Stade : Athenaeum |

bo. Stade. Solveigh Rose (Violine), Camille Lemmonier (Klavier) und Clemens Malich (Violoncello) sind drei international renommierte Künstler. Als "Brahms Klaviertrio" widmen sie sich mit großer Hingabe den Perlen der Kammermusik. Auf dem Programm ihres Konzerts stehen Wolfgang Amadeus Mozarts spätes Trio in G-Dur, die virtuose Komposition op. 49 in d-moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie das innige Trio op. 87 in C-Dur von Johannes Brahms.

- Mi., 28.11., um 19 Uhr im Athenaeum in Stade, Harsefelder Str. 40; Eintritt: 14 Euro (ermäßigt 6 Euro).