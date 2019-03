Schiffsansage am Elbanleger Stadersand

So., 31.03.2019, ab 11 Uhr am Schiffsanleger in Stadersand, Stader Elbstr. 1.

Am Anleger in Stadersand werden am Sonntag, 31. März, die auf der Elbe fahrenden Schiffe angekündigt. Mit einem Glückwunschservice, Musik und Überraschungen aus dem "Piraten-Kinder-Koffer" wird die traditionelle Schiffsansage zu einem Sonntag für die ganze Familie. Die Ansagen sind auf dem gesamten Gelände zu hören. Die Zeiten richten sich nach den Schiffsbewegungen. Alle Dienste sind kostenfrei.