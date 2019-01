Schiffsansage und Familiensonntag am Elbanleger Stadersand

So., 27.01.2019, ab 11 Uhr am Anleger Stadersand, Stader Elbstr. 1.

Am Schiffsanleger Stadersand beginnt wieder die Saison der Schiffsansagen. In traditioneller Weise werden die auf der Elbe fahrenden Schiffe angekündigt. Die Zeiten richten sich nach den Schiffsbewegungen und können unterschiedlich sein. Im Rahmen eines Familiensonntags gibt es außerdem einen Glückwunschservice und kleine Überraschungen für junge Gäste.Ein Schiffsmelder und Computer-Terminals stehen allen Besuchern für weitere Informationen zu den Schiffen zur Verfügung. Alle Dienste sind kostenfrei. Das gesamte Gelände am Anleger wird beschallt.