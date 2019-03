Mi. und Do., 20. und 21.03.2019, um 20 Uhr im "Alten Schlachthof" in Stade, Freiburger Str. 4; Eintritt: 7 Euro (Schüler 4 Euro).

Hart ist das Leben im Wilden Westen - und langweilig: Die halbwüchsigen Kinder einer Farmerfamilie mitten in der Prärie sind unterbeschäftigt und unzufrieden. Als sich herumspricht, dass in der Gegend ein Städtchen von Indianern überfallen wurde, gerät ihr ruhiges Leben in die Schieflage. Das Schauspiel "Der Bleifinger Gottes" von Ernest Badalio führt die Theater-AG des Vincent-Lübeck-Gymnasiums an zwei Abenden auf.