Sessions im alten Fort in Stade

Exklusiv: Jupiter Jones live und unplugged in der Festung Grauerort

Das preußische Fort Grauerort in Abbenfleth bei Stade wird am Samstag 4. August, ab 12 Uhr zum Schauplatz des ersten Festivals "Unplugged Sessions". Bei dem Akustik-Event mit dabei sind u.a. die Lokalmatadore Odeville mit Musikern aus dem Landkreis Stade und als Headliner Jupiter Jones auf ihrer kleinen Abschiedstournee. Das erste Konzert beginnt um 13 Uhr mit dem Trio "Helgen" aus Hamburg.Um 13.50 Uhr treten Odeville auf. Weiter geht es um 14.40 Uhr mit Leigh Marks, um 15.30 Uhr mit Louka, um 16.35 Uhr mit Mister Me, um 17.50 Uhr mit Kaiser Franz Josef, um 18.50 Uhr mit Die Rakede, um 20.10 Uhr mit Pohlmann.Höhepunkt ist um 21.50 Uhr der Auftritt von Jupiter Jones. Im Jahr 2002 gründete sich die Band, die insgesamt sechs Studioalben, eine Unplugged- und eine Live-DVD veröffentlichte. Im Jahr 2011 gelang Jupiter Jones dann der Durchbruch mit „Still“. Mit diesem Song gewann die Gruppe den Radio-Echo 2012 für den meistgespielten deutschsprachigen Song im deutschen Radio. Ende 2017 aben Jupiter Jones bekannt, dass sie sich nach mehr als 15 Jahren auflösen werden. Wer sie noch einmal hören und sehen möchte, kann sie ganz exklusiv in der Festung Grauerort erleben.Um 23 Uhr startet eine Aftershow-Party mit DJ Andre Nalin.Festivaltickets für 39 Euro gibt es im Vorverkauf unter Tel 04771 - 6867145 und im Internet unter http://www.unplugged-sessions.com . Eintritt an der Tageskasse: 49 Euro.Ein Shuttlebus-Service wird eingerichtet.