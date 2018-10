Stade : Alter Schlachthof |

bo. Stade. Die Kinderbuchautorin Silke Schlichtmann stellt am Dienstag, 30. Oktober, um 16 Uhr im "Alten Schlachthof" in Stade, Freiburger Str. 4, ihr neuestes Buch "Bluma und das Gummischlangengeheimnis" vor. In der Geschichte um Freundschaft und Vertrauen stürzt ein kleiner Diebstahl das Mädchen Bluma in ein Gefühlsschlamassel.

Die Lesung wird mit Bildern, Musik und einer Schlangen-Bastelaktion umrahmt. Das im Carl Hanser Verlag erschienene Buch ist für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Silke Schlichtmann stammt aus dem Alten Land und lebt in München.

• Eintritt frei; Kartenreservierung erbeten in der Buchhandlung Contor, Tel. 04141 - 46286, oder beim Verein "Stade liest", E-Mail: karinmuenz@stade-liest.de.