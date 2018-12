Silvesterkonzert für Trompete, Sopran und Orgel in St. Wilhadi Stade

Mo., 31.12., um 18 Uhr in der St. Wilhadi-Kirche in Stade, Wilhadi-Kirchhof; Eintritt: 14 bis 20 Euro; Kartenvorverkauf (zuzügl. Gebühren) auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen, u. a. beim Ticketpoint in der Birnbaumpassage Stade.

Das 16. Silvesterkonzert in der Stader St. Wilhadi-Kirche wartet mit einer besonderen Besetzung auf: Zu dem jungen Trompeter Anton Borderieux und Kirchenmusikdirektor Hauke Ramm an der Orgel tritt die hervorragende Sopranistin Cornelia Samuelis hinzu.Das Konzert mit Werken von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn und anderen zeichnet die Weihnachtszeit nach: Vom verhaltenen Lob der Hirten bis zum jauchzenden Jubel der Engel reicht der Bogen. Ein Höhepunkt ist die virtuose Arie „Jauchzet Gott in allen Landen“ aus Bachs gleichnamiger Kantate. Hauke Ramm spielt auf der prächtigen Erasmus-Bielfeldt-Orgel von 1736 Bachs Dorische Toccata und Fuge. Das Konzert dauert etwa eine Stunde.