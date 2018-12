Sonntagscafé mit dem Märchen-Quiz

Familien-Show im Kornspeicher in Freiburg



Zur besten Kaffeezeit lädt der Historische Kornspeicher am Sonntag, 16. Dezember, 15 Uhr n zum Sonntagscafé mit einem Märchen-Quiz ein. Jörg Petersen und Rita Helmholtz haben eine unterhaltsame Quizshow für die ganze Familie vorbereitet und nehmen die Zuschauer mit in die Zauberwelt der Märchen.Was hat Aschenputtel verloren? Wie haben Hänsel und Gretel die Hexe ausgetrickst? Wer nichtnur zuhören mag, darf gerne mit Freunden, Kindern oder Enkelkindern eine Ratemannschaft vonbis zu drei Personen bilden. Ein kleiner Gewinn steht in Aussicht.Zur besten Kaffeezeit werden beim „Sonntagscafé mit…“ im Historischen Kornspeicher sowohlKuchen und Heißgetränke als auch ein anregendes kulturelles Programm angeboten.Der Preis für das Quiz inklusive Kaffee- und Kuchenangebot beträgt 12 Euro.Anmeldung bis Mittwoch, 12. Dezember, unter Tel. 04779 - 8994477.