"Stageweek" im Stadeum: Junge Leute können sich zum Musical-Workshop noch anmelden

Workshop von So., 07.04., bis So., 14.04.2019, im Stadeum in Stade, Schiffertorsstr. 6, Gebühr 85 Euro; Aufführung: So., 14.04., um 19.45 Uhr im Stadeum, Eintritt: ab 6,60 Euro; Anmeldung zum Workshop und Eintrittskarten für die Show unter Tel. 04141 - 409140 und im Ticket-Point in der Birnbaum-Passage in Stade.

Zum mittlerweile zwölften Mal findet die beliebte "Stageweek" im Stadeum statt. Innerhalb von acht Tagen studieren Jugendliche zwischen zehn und 25 Jahren in den Frühjahrsferien ein spannendes Musical ein, das sie als krönenden Abschluss öffentlich aufführen. Das Thema heißt: „Der Weg ins Glück… und was hat mein Ohr damit zu tun?“Konzeption und Leitung liegt wieder in den professionellen Händen von Anja Launhardt (Foto), Deutschlands renommierter Fachfrau im Bereich Talentscouting und Performing Arts. Die Expertin, die selbst viele Jahre als Musical-Darstellerin und Opernsängerin gearbeitet hat, vermittelt mit viel Spaß und Disziplin die gelungene Mischung aus Gesang, Tanz und Schauspiel.Interessierte Kinder und Jugendliche können sich noch anmelden. Veranstalter ist der Förderkreis im Stadeum zur Förderung von Kunst und Kultur.