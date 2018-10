"Strandgut"-Lieder im Kornspeicher

Zum Hutkonzert in gemütlicher Atmosphäre laden der Förderverein "Historischer Kornspeicher" und der Musiker Karsten Rademacher im Rahmen der "Bunten Stunde" am Freitag, den 19. Oktober, ab 20 Uhr in den Historischen Kornspeicher, Elbstraße 2, in Freiburg ein. Karsten Rademacher (Gesang, Gitarre) präsentiert sein Programm "Strandgut" und nimmt die Zuhörer mit über Hamburg zu den britischen Inseln, nach Nordamerika, Neufundland, die Karibik, bis es über die Kapverden und Sri Lanka wieder nach Norddeutschland geht.Viele seiner Lieder auf Plattdeutsch, Englisch und Hochdeutsch setzen sich mit Not und Gefahr auseinander. Rademacher hat aber auch fröhliche Musik im Repertoire.• Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich aber über jede Spende. Tischreservierungen im Kornspeicher unter Tel.: 04779 - 8994477.