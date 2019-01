Tickets für die Show "Rock The Circus" in Stade zu gewinnen

So., 17.02., um 19.45 Uhr im Stadeum, Schiffertorsstr. 6; Eintrittskarten ab 39,90 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und den bekannten Vorverkaufsstellen, außerdem auf www.rockthecircus.de, Ticket-Hotline Tel. 0365 - 5481830.

Das WOCHENBLATT verlost 2 x 2 Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, schickt bis Dienstag, 15. Januar, eine E-Mail an gewinnspiel@kreiszeitung.net, Stichwort: "Rock The Circus". Bitte die vollständige Adresse mit Vor- und Nachnamen sowie Telefon-Nummer angeben.

Spektakulär und einzigartig ist es, wenn die großen Hits der Rockgeschichte mit erstklassiger Artistik verschmelzen. Die Show "Rock The Circus - Musik für die Augen" entführt das Publikum in eine elektrisierende Zirkusatmosphäre. Zu den von einer Band live gespielten Songs von AC/DC, Queen, Pink Floyd und Bon Jovi verzaubern internationale Star-Artisten das Publikum zwei Stunden lang mit Luftakrobatik und Seilartistik, Akrobatik an der Vertikalstange und auf dem Boden, rasanter Action mit dem BMX-Rad und Cyr Wheel sowie Tanzeinlagen voller Poesie.