"Träume. Leben": Show mit den Pianisten David & Götz im Stadeum / Tickets zu gewinnen

Sa., 16.02.2019, um 19.45 Uhr im Stadeum in Stade, Schiffertorsstr. 6; Eintritt: ab 25,50 Euro; Tickets unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de, www.eventim.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Das WOCHENBLATT verlost 3 x 2 Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, schickt bis Dienstag, 29.01.2019, eine E-Mail mit dem Stichwort "David & Götz" an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Bitte den Absender mit Vor- und Nachnamen, vollständiger Adresse und Telefonnummer angeben.

Die Pianisten David & Götz sind gern gesehene Gäste im Stadeum. Auch mit seinem neuen Programm kommt das Duo wieder nach Stade. Unter dem Titel "Träume. Leben" präsentieren die beiden Künstler eine Klavier-Show mit fetzigen Rock-, Pop- und Klassik-Hits, witzigen Moderationen und absurden Pointen.Dabei geht es um nichts Geringeres als das persönliche Lebensgefühl. Das Leben gestalten und an die eigene Kraft glauben, der Leidenschaft Raum geben und den erträumten Weg gehen, auch wenn es schwierig erscheint. Dazu kommt von David & Götz die passende Musik als emotionaler Motor: Zum Programm gehören Songs wie "New York, New York", "You've Got A Friend", "Great Balls Of Fire", Melodien aus "Star Wars", Disney-Filmen, "Figaros Hochzeit" und der Schicksalssymphonie sowie Stücke von Scott Joplin, Udo Jürgens, Elton John und den Comedian Harmonists.Die Bühne ist schlicht, David Harrington, schwarz gekleidet am weißen Flügel, und Götz Östlind in weißer Kleidung am schwarzen Flügel. 20 Finger schweben über 176 Tasten und eigentlich unspielbare Arrangements werden zu pianistischen Höhenflügen. Jedes Stück ist ein Unikat, eigenhändig von David & Götz arrangiert. Dazu gehören auch Soloeinlagen und Gesang. Durch die Rollenverteilung mit David als geborenem Entertainer und Götz als smartem Gentleman entsteht ein kunstvolles Gesamtbild.