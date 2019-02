"Was heißt schon alt?": Ausstellung in Stade über die Lebensvorstellungen von Senioren

Eröffnung Mo., 25.02.2019, um 15 Uhr im Foyer des Neuen Rathauses in Stade, Bürgermeister-Dabelow-Platz; die Ausstellung läuft bis Fr., 08.03., und ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Die in der Gesellschaft verbreiteten Vorstellungen vom Alter und Älterwerden sind größtenteils überholt. Diese Bilder entsprechen nicht mehr den vielfältigen Lebensentwürfen und Stärken älterer Menschen von heute. Mit der Wanderausstellung "Was heißt schon alt?" möchte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren.Ziel ist, die Lebensformen der älteren Generationen bekannter zu machen. Senioren sollen ermutigt werden, ihre Fähigkeiten selbstbestimmt in die Gesellschaft einzubringen. Jüngere Menschen sollen angeregt werden, ihr Bild vom Alter zu überprüfen. Die Fotos in der Ausstellung stammen aus einem Foto- und Videowettbewerb des Familienministeriums. Sie bringen die verschiedenen Facetten des Alters und des Älterwerdens zum Ausdruck. Ergänzt werden die Bilder mit Aussagen aus dem sechsten Altenbericht des Ministeriums.