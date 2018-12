Weihnachtsmesse in Stade mit einem Mix aus Gospel, Blues, Klassik

So., 16.12., um 18 Uhr in der Freien evangelischen Gemeinde in Stade, Sachsenstr. 50; Eintrittskarten für 6 Euro unter Tel. 0171 - 6760997, an der Abendkasse 8 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

weihnachtsmesseIm Herbst haben sich Sängerinnen und Sänger aus dem Raum Stade, aus Hemmoor und Bremervörde zu einem Projektchor (Foto) zusammengefunden, um eine Weihnachtsmesse einzustudieren. Das Werk von Hanjo Gäbler, Miriam Schäfer und Danny Plett erzählt die Weihnachtsgeschichte in vorwiegend neuen Kompositionen. Mit Gospel, Blues und Klassik vereint die Messe verschiedene Musikgenres. Der Chor wird von einer Band begleitet. Bilderprojektionen ergänzen die Darbietung.Veranstalter ist der überkonfessionelle Gospelchor "Power of Joy" anlässlich seines 15-jährigen Chorbestehens. Die Gospelsänger eröffnen den Abend mit ihrem Repertoire. Die Leitung hat Heidi Zerbin. Mit dem Konzerterlös soll ein Projekt für Menschen im Kriegsgebiet in der Ukraine unterstützt werden.