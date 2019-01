Zehn Jahre "Rock The Ballet": Tanz-Show im Stadeum

Di., 29.01.2019, um 19.45 Uhr im Stadeum in Stade, Schiffertorsstr. 6; Eintrittskarten ab 47,70 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

Im Rahmen ihrer "10th Anniversery Tour" kommen die "Bad Boys Of Dance" aus den USA wieder nach Europa. Mit ihrer Geburtstagsshow "Rock The Ballet X" legen sie einen Stopp im Stadeum ein."Rock The Ballet" definiert den klassischen Tanz neu. Die Idee von Rasta Thomas, dem Gründer der Erfolgsshow, ist so einfach wie genial: Zu Popsongs von Justin Timberlake, Bruno Mars, Coldplay und Madonna bewegen sich Weltklasse-Tänzer in mitreißenden Choreografien vor Video-Projektionen. Zuschauer erleben Ballett, das mit Elementen aus HipHop, modernem Tanz, Kampfsport und Gesellschaftstanz angereichert wird.