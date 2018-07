Zehntes Jugend-Orgelforum mit Konzerten in Stade und Buxtehude

Montag, 30. Juli: Eröffnungskonzert der Dozenten um 19 Uhr in St. Cosmae, Stade

Donnerstag, 2. Juli: Konzert "OrgelPunkt4" um 16 Uhr in St. Cosmae

Samstag, 4. August: "Musik zur Marktzeit" um 11 Uhr in St. Petri, Buxtehude; Abschluss-Wandelkonzert aller Teilnehmer um 19 Uhr St. Cosmae, Fortsetzung in St. Wilhadi

von Montag bis Samstag täglich Andachten um 9 Uhr in St. Cosmae und um 18 Uhr in St. Wilhadi

Eintritt zu allen Veranstaltungen frei; Kollekten zugunsten der Nachwuchsarbeit der Orgelakademie sind willkommen; www.jugendorgelforum.de.

Die Orgelakademie Stade feiert in diesem Jahr den ersten runden Geburtstag ihres Jugend-Orgelforums. Von Montag bis Sonntag, 30. Juli bis 5. August, findet die Intensiv-Fortbildung für junge Leute, die bereits Orgel-Unterricht erhalten, zum zehnten Mal statt.Am diesjährigen Forum nehmen 27 Jugendliche im Alter von elf bis 18 Jahren aus ganz Deutschland und Österreich teil. Sie erwartet Unterricht bei renommierten Dozenten an den historischen Kirchenorgeln in St. Cosmae und St. Wilhadi in Stade sowie in St. Petri Buxtehude. Neben der täglichen Schulung stehen Morgen- und Abendandachten, Chorsingen und Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Als Dozenten wirken die Kirchenmusiker Sybille Groß, Anna Scholl, Martin Böcker und Veit-Jacob Walter mit.In öffentlichen Konzerten und Andachten zeigen die Nachwuchsorganisten und Dozenten ihr Können: