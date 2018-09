Zierfischbörse der Stader "Aquarienfreunde"

bo. Stade. Die "Aquarienfreunde" Stade laden am Sonntag, 9. September, zur Zierfischbörse in das Vincent-Lübeck-Gymnasium in Stade, Glückstädter Str. 4, ein. In etlichen Aquarien sind von 15 bis 17 Uhr Zierfische und Wasserpflanzen zu sehen. Bei den Fischen reicht die Palette von Guppys über Salmler, Barben und Buntbarsche bis hin zu Welsen und Labyrinthfischen. Auch die beliebten Garnelen sind dabei. Fragen rund um die Aquaristik beantwortet das Info-Team des Vereins.

• Einlass um 14 Uhr zur Cafeteria und für Info-Zwecke.