Zwillinge rocken die Kirche auf Krautsand

"Amistad" auf der Elbinsel: ein Abend mit Alternative Pop und Folk vom Feinsten

tp. Krautsand. "Amistad" - das sind die Zwillingsbrüder Jan und Josef, die in Deutschland geboren wurden, in Italien aufgewachsen sind und in den letzten fünf Jahren ein breites Publikum in Australien mit ihrer Musik begeisterten. Nun sind sie wieder zurück in Europa und stellen im Rahmen ihrer Europatour am Samstag, 29. September, 19 Uhr, ihr neues Album "Nostalgia" in der Kirche "Zum guten Hirten" auf der Elbinsel Krautsand vor.



Früh haben die beiden Brüder ihre Leidenschaft für die Musik entdeckt und dabei immer einen Traum vor Augen gehabt: irgendwann von der Musik leben zu können und ihre Passion ehrlich und authentisch mit möglichst vielen Menschen zu teilen.



Vor fünf Jahren sind sie deshalb nach Australien gegangen, um dort ihre Musikkarriere zu starten. Nach Veröffentlichung ihres Debut-Albums "Parley" Anfang 2016 und einer darauffolgenden Tour durch ganz Australien veröffentlichten Amistad in diesem Jahr ihr neues Kurz-Album (EP) "Nostalgia".



Seit April sind sie dieses Jahr auf Tournee und reisen unter anderem durch Italien, England, die Niederlande und Deutschland. Dabei kommen sie auch auf die Elbinsel Krautsand.

Jan und Josef laden ein zu einem Abend mit Alternative Folk/Pop/Amenic Music und erzählen ganz persönlich und mit viel Humor von ihren Geschichten von ihren Reisen und ihren künstlerischen Ambitionen.



Der Eintritt ist frei.