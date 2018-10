Erfolgreich im Tischtennis

Vordere Plätze für Wischhafen bei den Kreismeisterschaften

Das war ein guterTag für die Nordkehdinger Tischtennisjugend: Die Trainer Jürgen von Wryzc-Rekowski und Jannik Vollmers vom TV Wischhafen freuten sich kürzlich über Erfolge ihrer Schüler bei den Kreismeisterschaften in Drochtersen-Assel. Dort erreichte Niklas Engel den ersten Platz der A-Schüler und hat sich somit für die Bezirksmeisterschaften am Sonntag, 11. November, in Dahlenburg qualifiziert.Ebenso erfolgreich waren Niklas Engel und Lukas Janzen im Doppel. Sie erlangten ebenfalls den ersten Platz. Felix Janzen erreichte den dritten Platz der C-Schüler.